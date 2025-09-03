PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Hartbrooksweg; Tatzeit: zwischen 27.08.2025, 07.30 Uhr und 28.08.2025, 01.30 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hartbrooksweg in Borken-Gemen. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnacht machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Es wurde ein Sparschwein mit Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (sb)

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
