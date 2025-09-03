POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Wohnhaus

Heek (ots) - Tatort: Heek, Bült; Tatzeit: zwischen 30.08.2025, 18.00 Uhr, und 02.09.2025, 10.30 Uhr; Auf Arbeitsgeräte abgesehen hatten es Diebe an der Straße Bült in Heek. Zwischen Samstagabend und Dienstagvormittag stand ein Citroen Jumper auf einem Firmenhof, als die Täter gewaltsam das Seitenfenster des Fahrzeugs öffneten. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ...

