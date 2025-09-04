PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken- Nachtrag zur Straßensperrung nach Verkehrsunfall
Reken (ots)

Die Straßensperrung in Bahnhof-Reken, Höhe Aeckern und Boom/Weskerhok konnte aufgehoben werden. Der Lkw wurde geborgen. Die Fahrbahn ist wieder frei. (sb)

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

