POL-BOR: Bahnhof-Reken- Nachtrag zur Straßensperrung nach Verkehrsunfall
Lkw Bergung
Reken (ots)
Die Straßensperrung in Bahnhof-Reken, Höhe Aeckern und Boom/Weskerhok konnte aufgehoben werden. Der Lkw wurde geborgen. Die Fahrbahn ist wieder frei. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell