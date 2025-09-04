PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Schule

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Fürst-zu-Salm-Horstmar-Straße; Tatzeit: zwischen 29.08.2025, 17.45 Uhr und 31.08.2025, 11.00 Uhr; In eine Schule eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Fürst-zu-Salm-Horstmar-Straße in Südlohn-Oeding. Vergangenes Wochenende machten sich die Einbrecher gewaltsam an drei Türen zu schaffen und gelangten so in das Innere der Schule. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und Schränke und entwendet eine Geldkassette. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

