HZA-N: Nürnberger Zoll stoppt Steuerhinterziehung auf vier Rädern

Letzte Woche stoppten Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg auf der A 9 bei Hormersdorf einen Transporter mit Zulassung in einem osteuropäischen Drittland.

Der 56 - jährige Fahrer und Halter des Fahrzeugs legte seinen Reisepass sowie einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Ein Wohnsitz in Deutschland, das Fahrzeug allerdings mit ausländischer Zulassung - das wurde ihm nun zum Verhängnis.

Lediglich eine Rechnung über den Kaufpreis in Höhe von 20.000 Euro konnte bei der Kontrolle vorgelegt werden, aber keinerlei zwingend erforderliche Zolldokumente. Eine Zollabfertigung des Fahrzeugs hätte nämlich bereits bei der Einfuhr in die Europäische Union an der ersten Grenzzollstelle erfolgen müssen. So wurden nun nicht nur die Einfuhrabgaben in Höhe von 6.180 Euro für das Fahrzeug fällig - gegen den Mann wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

