Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Kradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Nordvelener Straße; Unfallzeit: 03.09.2025, 15.40 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein Kradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Borken-Weseke. Gegen 15.40 Uhr befuhr der 69-jähriger Borkener mit seinem Krad die Nordvelener Straße in Richtung der Straße Hohen Weg. Dabei übersah er einen vorausfahrenden Pkw eines 36-jährigen Raesfelders, welcher nach links in den Hohen Weg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Borkener stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Der Raesfelder blieb unverletzt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell