Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Wenden

Wenden (ots)

Am Samstagabend (30.11.2024) kam es zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "In der Heide". Der oder die Täter waren über ein Fenster in das Innere des Hauses gelangt.Angaben über entwendete Gegenstände lagen bei der Anzeigenaufnahme abschließend noch nicht vor. Etwa gegen 20:00 Uhr wurden jedoch zwei männliche Personen in der Nachbarschaft beobachtet, die durch ihr verdächtiges Verhalten aufgefallen waren und das fremde Grundstück betreten hatten.Einer davon soll - der Beschreibung nach - schlank gewesen und mit einem dunklen Kapuzenpullover, heller Jacke sowie heller Jeans bekleidet gewesen sein. Der zweite Mann trug, nach Angaben einer Zeugin, Jeans und Daunenjacke. Ob diese Männer mit der Tat in Verbindung stehen, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei auch zu einem möglichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der nahegelegenen Straße "Hasenpfad". Hier ließen vor Ort festgestellte Veränderungen den Schluss zu, dass Täter während des gleichen Tatzeitraums in das Haus eingedrungen sein könnten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell