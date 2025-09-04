Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Ausweichmanöver endet auf einer Wiese

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof-Reken, Aeckern; Unfallzeit: 04.09.2025, 06.30 Uhr; Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen und in einer Wiese stehen geblieben. Der Rekener hatte die Straße Aeckern in Richtung Bahnhof-Reken befahren. Seinen Angaben zufolge war ihm gegen 06.30 Uhr auf gerader Strecke ebenfalls ein Lkw-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich er dem flüchtigen Unbekannten aus. Es entstand Sachschaden am Lkw und am Weidezaun. Für die Bergung des Lkw war die Straße Aeckern vollständig gesperrt. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

