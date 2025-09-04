POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher suchen vier Rohbauten heim
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Levi-Schwarzer-Weg; Tatzeit: zwischen 03.09.2025, 17.00 Uhr und 04.09.2025, 07.00 Uhr; In vier Rohbauten eines Neubaugebietes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Levi-Schwarzer-Weg in Raesfeld. Die Einbrecher gelangten in die noch unverschlossenen Bauten und entwendeten Werkzeuge und Kabel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)
