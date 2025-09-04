PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher suchen vier Rohbauten heim

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Levi-Schwarzer-Weg; Tatzeit: zwischen 03.09.2025, 17.00 Uhr und 04.09.2025, 07.00 Uhr; In vier Rohbauten eines Neubaugebietes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Levi-Schwarzer-Weg in Raesfeld. Die Einbrecher gelangten in die noch unverschlossenen Bauten und entwendeten Werkzeuge und Kabel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

