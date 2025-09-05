PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Sickinghook; Tatzeit: zwischen 03.09.2025 und 04.09.2025, 15.30 Uhr; Auf einen Pkw abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Südlohn-Oeding. Das Fahrzeug stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Straßenrand der Straße Sickinghook. Der Einbrecher beschädigte eine Scheibe und durchwühlte das Auto. Nach Angaben des Zeugen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

