Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Sickinghook; Tatzeit: zwischen 03.09.2025 und 04.09.2025, 15.30 Uhr; Auf einen Pkw abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in Südlohn-Oeding. Das Fahrzeug stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Straßenrand der Straße Sickinghook. Der Einbrecher beschädigte eine Scheibe und durchwühlte das Auto. Nach Angaben des Zeugen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

