POL-BOR: Heek - Einbruch in Firmenhalle

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot;

Tatzeit: zwischen 04.09.2025, 18.00 Uhr und 05.09.2025, 5.55 Uhr;

In eine Firmenhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen machen sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster vom Hallenrolltor zu schaffen und gelangten so in das Innere der Halle. Sie durchwühlten die Halle und entwendeten Arbeitsgeräte, Kupfermaterialien sowie einen Anhänger. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

