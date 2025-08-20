PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet in Gewahrsam

Düren (ots)

Am gestrigen Dienstag (19.08.2025) beschlagnahmte die Polizei den Führerschein eines 63-Jährigen, nachdem dieser betrunken Auto gefahren war.

Ein Zeuge meldete einen Pkw-Fahrer, der gegen 19:30 Uhr in Schlangenlinien die Kölnstraße in Richtung Merzenich befuhr. In der Friedensstraße konnten die eingesetzten Beamten kurz darauf den Pkw abgestellt feststellen. Unweit des Autos hielt sich ein augenscheinlich alkoholisierter Dürener auf, der bestritt, mit dem Wagen gefahren zu sein. Die Beschreibung des Zeugen traf allerdings zweifelsfrei auf den 63-Jährigen zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Auf der Wache wurden Blutproben entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der 63-Jährige sich auf der Wache aggressiv verhielt und durch das feste Zuschlagen einer Tür fast einen Polizeibeamten verletzte, wurde eine Anzeige wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gefertigt und der Dürener wurde dem Gewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

