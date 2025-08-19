PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der B264 - 73-Jähriger schwer verletzt

Merzenich (ots)

Am Montag (18.08.2025) kam es auf der B264 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann aus Kreuzau befuhr gegen 12:00 Uhr die B264 in Fahrtrichtung Golzheim, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 73-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, die durch Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützt wurde, war die B 264 gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

