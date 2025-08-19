Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit E-Scooter - 22-Jähriger leicht verletzt

Jülich (ots)

Ein 22-Jähriger aus Jülich verunfallte am Montag (18.08.2025) auf der Märkischen Straße mit seinem E-Scooter und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der Mann befuhr gegen 12:30 Uhr die Märkische Straße in Fahrtrichtung Heckfeldstraße. In Höhe der Hausnummer 10 fuhr er über einen abgesenkten Kanaldeckel und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge stürzte er und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden konnten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell