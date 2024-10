Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241018-1: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Opel-Corsafahrer/-fahrerin fuhr davon

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt am Donnerstagmittag (17. Oktober) ist eine Fahrradfahrerin (33) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der oder die weitere Unfallbeteiligte fuhr davon. Zur Klärung des Unfallherganges nehmen die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Hinweise von Zeugen sowie der weiteren am Verkehrsunfall beteiligten Person unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war die 33-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 11.30 Uhr auf der Bonnerstraße in Richtung "Lechenicher Markt" unterwegs. Sie habe beabsichtigt nach rechts in die Steinstraße abzubiegen. Zeitgleich sei ihr eine Person mit einem weißen Opel Corsa entgegengekommen. Der oder die Unbekannte war auf der Bonnerstraße in Richtung der Straße "An der Patria" unterwegs. Als die Person mit dem Corsa nach links in die Steinstraße abgebogen sei, sei die Fahrradfahrerin gestürzt.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell