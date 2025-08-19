Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Diebstähle aus Gärten

Titz (ots)

In der Nacht zu Montag (18.08.2025) wurden die Bewohner von Reihenhäusern in der Landstraße Opfer von Diebstählen.

Der oder die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu den Gärten der Häuser und betraten auch mehrere Gartenhäuser. Gestohlen wurden neben Gartengeräten wie einer Heckensäge oder Wasserpumpe auch Alltagsgegenstände wie Inliner oder eine Stereoanlage. Die Täter flüchteten, als einer der Anwohner gegen 05:20 Uhr die Rollläden öffnete, mit einem motorisierten Fahrzeug.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 05:20 Uhr, verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell