Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Nörvenich (ots)

Auf der L495 verunfallte am Montag (18.08.2025) ein 66-jähriger Motorradfahrer. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen.

Der Mann aus Hürth befuhr gegen 13:00 Uhr mit seinem Krad die L495. Eigenen Angaben zufolge musste er im Kreuzungsbereich L495/K54 einem Lkw ausweichen. Hierbei stürzte der 66-Jährige mit seinem Zweirad und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich während der Servicezeiten unter der 02421 949-5222 bei dem zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Servicezeiten werden Hinweise unter der 02421 949-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

