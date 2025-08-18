Polizei Düren

POL-DN: 57-Jähriger nach Körperverletzung vorläufig festgenommen

Düren (ots)

In der Wartehalle des Hauptbahnhofs kam es am Samstag (17.08.2025) zu einer Körperverletzung, bei der ein 30-Jähriger aus Jülich leicht verletzt wurde.

Gegen 05:50 Uhr betrat der Geschädigte die Bahnhofshalle. Als er an dem Tatverdächtigen vorbeiging, habe dieser ihn zunächst verbal angegangen, bevor er ihn dann zweimal mit der Faust gegen den Kopf schlug.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Beschuldigten, einen 57 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz, vorläufig fest. Er hatte sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ verhalten.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kopf und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

