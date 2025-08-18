PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: 57-Jähriger nach Körperverletzung vorläufig festgenommen

Düren (ots)

In der Wartehalle des Hauptbahnhofs kam es am Samstag (17.08.2025) zu einer Körperverletzung, bei der ein 30-Jähriger aus Jülich leicht verletzt wurde.

Gegen 05:50 Uhr betrat der Geschädigte die Bahnhofshalle. Als er an dem Tatverdächtigen vorbeiging, habe dieser ihn zunächst verbal angegangen, bevor er ihn dann zweimal mit der Faust gegen den Kopf schlug.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Beschuldigten, einen 57 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz, vorläufig fest. Er hatte sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ verhalten.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kopf und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 14:01

    POL-DN: Vorfahrt missachtet - 77-Jähriger leicht verletzt

    Kreuzau (ots) - Am Samstag (16.08.2025) wurde ein Autofahrer aus Frechen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Maubacher Straße/ Brunnenweg leicht verletzt. Der 77-Jährige befuhr gegen 17:45 Uhr den Brunnenweg und beabsichtigte von dort nach links auf die Maubachstraße abzubiegen. Nach eigenen Angaben hatte er am Verkehrszeichen 205 zunächst angehalten, übersah dann jedoch beim Anfahren den Pkw eines ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:00

    POL-DN: Radfahrer schwer verletzt

    Heimbach (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Radfahrer am Samstagvormittag (16.08.2025) bei einem Unfall auf der Greenstraße in Blens. Der Mann aus Nideggen befuhr gegen 11:20 Uhr mit seinem Pedelec die Greeenstraße, aus Richtung Pützfeldstraße kommend, in Fahrtrichtung Odenbachstraße. In Höhe der Hausnummer 15 wollte der 53-Jährige einem entgegenkommenden Traktor ausreichend Platz verschaffen. Als er hierfür auf eine gepflasterte Fläche neben der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:00

    POL-DN: Körperverletzung in Bahnhofsunterführung

    Düren (ots) - In der Nacht zu Samstag (16.08.2025) wurde ein Mann ohne festen Wohnsitz am Hauptbahnhof Düren von einem anderen derart verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein Zeuge hatte gegen 01:40 Uhr Geräusche aus dem Tunnel am Bahnhof gehört und dann gesehen, wie der Geschädigte, der neben dem Fahrkartenautomaten auf dem Boden gesessen hatte, von einem Mann geschlagen und getreten wurde. ...

    mehr
