Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - 77-Jähriger leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Samstag (16.08.2025) wurde ein Autofahrer aus Frechen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Maubacher Straße/ Brunnenweg leicht verletzt.

Der 77-Jährige befuhr gegen 17:45 Uhr den Brunnenweg und beabsichtigte von dort nach links auf die Maubachstraße abzubiegen. Nach eigenen Angaben hatte er am Verkehrszeichen 205 zunächst angehalten, übersah dann jedoch beim Anfahren den Pkw eines 71-Jährigen, nahm diesem die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Kreuzau, der die Maubachstraße in Richtung Üdingen befuhr, sowie seine 66-Jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Kreuzau, bleiben bei dem Unfall unverletzt. Der 77-Jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, er konnte nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 14:00

    POL-DN: Radfahrer schwer verletzt

    Heimbach (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Radfahrer am Samstagvormittag (16.08.2025) bei einem Unfall auf der Greenstraße in Blens. Der Mann aus Nideggen befuhr gegen 11:20 Uhr mit seinem Pedelec die Greeenstraße, aus Richtung Pützfeldstraße kommend, in Fahrtrichtung Odenbachstraße. In Höhe der Hausnummer 15 wollte der 53-Jährige einem entgegenkommenden Traktor ausreichend Platz verschaffen. Als er hierfür auf eine gepflasterte Fläche neben der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:00

    POL-DN: Körperverletzung in Bahnhofsunterführung

    Düren (ots) - In der Nacht zu Samstag (16.08.2025) wurde ein Mann ohne festen Wohnsitz am Hauptbahnhof Düren von einem anderen derart verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein Zeuge hatte gegen 01:40 Uhr Geräusche aus dem Tunnel am Bahnhof gehört und dann gesehen, wie der Geschädigte, der neben dem Fahrkartenautomaten auf dem Boden gesessen hatte, von einem Mann geschlagen und getreten wurde. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:00

    POL-DN: Einbruch in Grundschule

    Heimbach (ots) - In der Zeit zwischen dem 14.08.2025 und dem 16.08.2025 brachen unbekannte Täter in die Grundschule am Karl-Heinz-Krischer-Platz ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über den rückwärtigen Bereich der Schule Zugang zum Gebäude. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume. Sie brachen zudem eine Geldkassette auf und entwendeten Bargeld. Der Versuch, in eine angrenzende Dachgeschosswohnung ...

    mehr
