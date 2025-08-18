Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet - 77-Jähriger leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Samstag (16.08.2025) wurde ein Autofahrer aus Frechen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Maubacher Straße/ Brunnenweg leicht verletzt.

Der 77-Jährige befuhr gegen 17:45 Uhr den Brunnenweg und beabsichtigte von dort nach links auf die Maubachstraße abzubiegen. Nach eigenen Angaben hatte er am Verkehrszeichen 205 zunächst angehalten, übersah dann jedoch beim Anfahren den Pkw eines 71-Jährigen, nahm diesem die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Kreuzau, der die Maubachstraße in Richtung Üdingen befuhr, sowie seine 66-Jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Kreuzau, bleiben bei dem Unfall unverletzt. Der 77-Jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, er konnte nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell