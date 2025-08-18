Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Grundschule

Heimbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.08.2025 und dem 16.08.2025 brachen unbekannte Täter in die Grundschule am Karl-Heinz-Krischer-Platz ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über den rückwärtigen Bereich der Schule Zugang zum Gebäude. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume. Sie brachen zudem eine Geldkassette auf und entwendeten Bargeld. Der Versuch, in eine angrenzende Dachgeschosswohnung einzudringen, misslang.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr, und Samstag, 18:23 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grundschule gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

