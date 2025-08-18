Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer schwer verletzt

Heimbach (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Radfahrer am Samstagvormittag (16.08.2025) bei einem Unfall auf der Greenstraße in Blens.

Der Mann aus Nideggen befuhr gegen 11:20 Uhr mit seinem Pedelec die Greeenstraße, aus Richtung Pützfeldstraße kommend, in Fahrtrichtung Odenbachstraße. In Höhe der Hausnummer 15 wollte der 53-Jährige einem entgegenkommenden Traktor ausreichend Platz verschaffen. Als er hierfür auf eine gepflasterte Fläche neben der Fahrbahn fuhr und anschließend die Schuhe aus den Klickpedalen lösen wollte, fiel der Mann aus Nideggen gegen den Reifen des Traktors und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich schwer, ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in ein Krankenhaus.

