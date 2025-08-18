Polizei Düren

POL-DN: Körperverletzung in Bahnhofsunterführung

Düren (ots)

In der Nacht zu Samstag (16.08.2025) wurde ein Mann ohne festen Wohnsitz am Hauptbahnhof Düren von einem anderen derart verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Ein Zeuge hatte gegen 01:40 Uhr Geräusche aus dem Tunnel am Bahnhof gehört und dann gesehen, wie der Geschädigte, der neben dem Fahrkartenautomaten auf dem Boden gesessen hatte, von einem Mann geschlagen und getreten wurde. Daraufhin forderte er diesen lautstark auf, von seinem Opfer abzulassen und verständigte die Polizei.

Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Fahrrad und wird wie folgt beschrieben:

- 30-32 Jahre - Schwarzer Sportanzug mit weißem Schriftzug am unteren Rücken

Der Geschädigte, ein 49 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell