Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen

Nörvenich (ots)

Auf der Kreuzung Golzheimer Straße (L327) / Rote Erde (L263) kam es am Sonntag (17.08.2025) zum Zusammenstoß von zwei Pkw. Ein 64-Jähriger wurde leicht verletzt.

Gegen 11:10 Uhr war ein 18-Jähriger aus Nörvenich mit seinem Pkw auf der L263 unterwegs. An der Kreuzung Golzheimer Straße wollte er links in Richtung Frauwüllesheim abbiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit des entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Pkw falsch ein und setzte zum Abbiegen an. Es kam zur Kollision.

Der Fahrer des anderen Wagens, ein 64-Jähriger aus Kerpen, wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
