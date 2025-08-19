PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: A-Klasse entwendet

Düren (ots)

In Lendersdorf wurde am Montag (18.08.2025) ein Auto der Marke Mercedes entwendet.

Das Fahrzeug war auf der Ardennenstraße im Bereich der Hausnummer 12 abgestellt und wurde zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr entwendet. Es handelt sich um eine schwarze Mercedes A-Klasse, Baujahr 2011, an der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtlich Kennzeichen DN-RB150 angebracht war.

Die Geschädigte hatte am Vortag zwei verdächtige Personen in der Aredennenstraße beobachtet, die augenscheinlich Fotos in der Nähe des Autos gemacht hatten. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	Ca. 23 Jahre alt -	Weißes Tanktop -	Grüne Hose der 
Marke Adidas
   -	weiblich -	Ca. 12 Jahre alt -	Lange, schwarze Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Pkw-Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

