Polizei Düren

POL-DN: 53-Jährige mit E-Scooter gestürzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Fuchsberg wurde am Montagabend (18.08.2025) eine 53-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt.

Die Frau aus Düren befuhr gegen 19:50 Uhr mit einem E-Scooter die Straße Am Fuchsberg. Als sie von dort auf den Gehweg der Zülpicher Straße fahren wollte, verlor sie nach eigenen Angaben die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte sich die 53-Jährige leicht, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell