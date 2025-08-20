Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Lagerhalle

Linnich (ots)

Aus einer Lagerhalle in der Töpferstraße entwendeten unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen dem 16.08.2025, 15:30 Uhr, und dem 19.08.2025, 11:30 Uhr, Werkzeug.

Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und diverse Werkzeuge entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

