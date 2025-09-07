PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Moltkestraße;

Unfallzeit: 05.09.2025, zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr;

Böse Überraschung: Als eine Autofahrerin am Freitag in Bocholt zu ihrem Wagen zurückkam, fand sie den blauen VW beschädigt vor. Das Auto hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts gestanden. Dort kam es zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr zu der Kollision. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

