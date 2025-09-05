POL-BOR: Borken - Nach Überholmanöver geflüchtet
Borken (ots)
Unfallort: Borken, B70;
Unfallzeit: 04.09.2025, 22.45 Uhr;
Nach einem Unfall davon gefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Am Donnerstagabend hatte ein 29-Jähriger aus Borken die B70 in Richtung Borken befahren. Seinen Angaben zufolge war ihm in Höhe des Grütlohner Wegs ein Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich er dem flüchtigen Unbekannten aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Nach Angaben des Geschädigten, handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen SUV.
Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ts)
