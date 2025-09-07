PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Geld aus Portemonnaie gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße;

Tatzeit: 06.009.2025, 15.50 Uhr;

Einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen ist am Samstag eine Seniorin in Bocholt-Biemenhorst. Die Frau war gegen 15.50 Uhr auf der Dingdener Straße unterwegs, als eine Unbekannte sie ansprach. Die Tatverdächtige verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Geldbörse der Bocholterin fehlte. Diese fand sich in der Nähe wieder, jedoch fehlte Bargeld. Zu der Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, korpulent, ein Kopftuch tragend und Deutsch mit ausländischem Akzent sprechend. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

