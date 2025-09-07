POL-BOR: Borken - Einbruch in Pkw
Borken (ots)
Tatort: Borken, Parkstraße;
Tatzeit: 06.09.2025;
In ein abgestelltes Auto eingedrungen sind Unbekannte am Samstag in Borken. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Innere des Wagens zu gelangen. Dieser stand zum Zeitpunkt der Tat auf einem Parkplatz an der Parkstraße. Die Diebe entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Navigationsgeräte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
