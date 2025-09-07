POL-BOR: Borken - Einbruch in Pkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Gasthausplatz; Tatzeit: zwischen 03.09.2025, 16.00 Uhr, und 06.09.2025, 22.50 Uhr; Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in Bocholt in eine Wohnung eingedrungen. Um in die Räume in einem Gebäude am Gasthausplatz zu gelangen, machten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten unter anderem Elektrogeräte. Abgespielt hat sich das Geschehen ...

mehr