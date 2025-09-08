PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Mofa aufgefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kusenhook;

Unfallzeit: 05.09.2025, zwischen 14.50 Uhr und 15.00 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitagnachmittag in Ahaus auf ein grünes Mofa aufgefahren. Der Geschädigte befuhr die Straße Kusenhook und beabsichtigte, links auf die Fuistingstraße abzubiegen. Als dieser verkehrsbedingt halten musste, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Mofafahrer fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, fuhr der Verursacher davon. Mehrere Zeugen kümmerten sich um den Geschädigten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach Aussage des Geschädigten um ein schwarzes Auto. Die Polizei sucht insbesondere die Zeugen, die sich um den Geschädigten gekümmert haben. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

