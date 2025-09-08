Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Einfamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Ruthmannstraße;

Tatzeit: zwischen 31.08.2025, 08.00 Uhr und 07.09.2025, 19.55 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Ruthmannstraße in Gescher. Im Verlauf der vergangenen Woche machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten nach ersten Angaben Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

