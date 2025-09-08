POL-BOR: Borken - Schwerer Verkehrsunfall

Borken-Weseke (ots) - Unfallort: Borken-Weseke, B70 / Nordvelener Straße; Unfallzeit: 07.09.2025, 14.00 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Borken-Weseke. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der B70 in Richtung Weseke unterwegs. In Höhe der Kreuzung Nordvelener Straße kam ihm ein Auto entgegen, welches nach links abbog. Um einen Zusammenstoß ...

