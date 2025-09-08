POL-BOR: Borken - Schwerer Verkehrsunfall
Borken (ots)
Auf der B 70 in Höhe der Neumühlenallee hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Polizei und Rettungsdienst sind derzeit im Einsatz. Die B 70 ist südlich der Neumühlenallee komplett gesperrt. Es wird nachberichtet.
