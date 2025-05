POL-WAF: Oelde-Stromberg. Auto mehrfach überschlagen

Warendorf (ots) - Weil ein Rad blockiert hat, ist am Mittwoch (30.04.2025, 17.28 Uhr) ein Quad-Fahrer in Ahlen in einen Graben gefahren und hat sich verletzt. Der 64-jährige Hammer fuhr mit seinem Quad auf der Dolberger Straße in Fahrtrichtung Dolberg. In einer langen Linkskurve blockierte der hintere Reifen des Fahrzeuges. Daraufhin kam der Mann nach links von der Straße ab, fuhr in den angrenzenden Grünstreifen und ...

