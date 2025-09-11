Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 28-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.09.2025, im Zeitraum zwischen 20:40 Uhr und 21:00 Uhr soll ein 28-Jähriger im Bereich der Rheinbrückstraße in Rheinfelden von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen mittels Pfefferspray angegriffen worden sein. Der flüchtige Tatverdächtige wird als ca. 30-jährig, mit dunkelbraunen Haaren zur Seite gekämmt beschrieben. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Bereich Rheinbrückstraße zum Tatzeitraum Personen wahrgenommen haben oder den Sachverhalt beobachten konnten. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter Tel. 07623 74040 erreichbar.

