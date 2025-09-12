Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 10.09.2025, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Bundesstraße 294 in Elzach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein abgestelltes Fahrzeug und verursache einen Streifschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Unfallverursacher geben können.

