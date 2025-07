Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt

Greiz (ots)

Berga OT Gauern. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entzog sich am Montagabend (14.07.2025) gegen 21:45 Uhr in Gauern einer polizeilichen Verkehrskontrolle. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort. Die Verfolgung führte über Felder und Waldwege bis in den Bereich Berga-Wünschendorf. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Maßnahmen und die Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber konnte der Fahrzeugführer nicht angetroffen werden, sodass die Verfolgung abgebrochen werden musste. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu einem möglichen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0182165/2025) (SR)

