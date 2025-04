POL-PDKH: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Cannabis gestoppt

Bad Kreuznach (ots) - Am Samstagnachmittag, 29.03.2025, wurde der Polizei Bad Kreuznach ein versuchter Tageswohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter verursachten massive Beschädigungen an einer Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hohe Bell. Das Eindringen in die betreffende Wohnung gelang jedoch nicht. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf Samstag, 29.03.2025, 14:00 - 15:00 Uhr, ...

mehr