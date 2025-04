Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tageswohnungseinbruch in Niederheimbach

Niederheimbach (ots)

Am Samstagabend, 29.03.2025 wird der Polizei Bingen ein Wohnungseinbruch in der Straße Heimbachtal gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten die Hauseingangstür zu einem Mehrparteienhaus auf. Im Objekt durchwühlten sie mehrere Möbelstücke nach potenziellem Diebesgut und erbeuteten hierbei Bargeld und Tabakwaren. Die Tat dürfte sich laut Zeugenangaben am 29.03.25 zwischen 16-20 Uhr ereignet haben.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdelikt geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell