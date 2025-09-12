PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Steinen: Diebstahl einer Umhängetasche aus Kofferraum

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.09.2025, gegen 11:00 Uhr stellte ein 85-Jähriger sein Auto in einer Garage in Steinen ab. Um die Einkäufe auszuladen, war das Auto mit offenem Kofferraum für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt. Währenddessen soll bislang unbekannte Täterschaft eine schwarze Umhängetasche aus dem Kofferraum entwendet haben. Im Laufe des Nachmittags wurde die Umhängetasche mit sämtlichem Inhalt, allerdings ohne Bargeld, wieder vor dem Haus abgelegt.

Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ab 11:00 Uhr in der Straße "im Steinbrunnen" verdächtige Personen mit einer schwarzen Umhängetasche festgestellt haben. Der Polizeiposten Steinen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07627 9700 erreichbar. Das Polizeirevier Lörrach nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07621 1760 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

