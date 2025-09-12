PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 11.09.2025, haben bislang unbekannte Täter im Freiburger Stadtgebiet - überwiegend im Stadtteil Herdern - die Luft aus den Reifen mehrerer geparkter Fahrzeuge abgelassen.

Nach derzeitigem Stand sind mindestens sieben Fälle bekannt. Die Täter ließen die Luft über die Ventile entweichen. Betroffen waren nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich SUVs. An den Windschutzscheiben der Fahrzeuge wurden Schriftstücke hinterlassen, die auf ein klimapolitisches Motiv hindeuten könnten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden. Weitere Geschädigte können sich ebenfalls dort oder über das Online-Anzeigeportal der Polizei melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:38

    POL-FR: Ihringen - Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Ihringen - Am Mittwoch, den 10.09.2025, ereignete sich um 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L114 zwischen Ihringen und Wasenweiler. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste durch den Überholvorgang eines Fahrzeugs, welches Zeugen als schwarzen Sprinter beschreiben, im Gegenverkehr ein Fahrzeug ausweichen. Durch das Ausweichmanöver kam es zur ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:23

    POL-FR: Elzach: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 10.09.2025, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Bundesstraße 294 in Elzach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein abgestelltes Fahrzeug und verursache einen Streifschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:48

    POL-FR: Rheinfelden: 28-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.09.2025, im Zeitraum zwischen 20:40 Uhr und 21:00 Uhr soll ein 28-Jähriger im Bereich der Rheinbrückstraße in Rheinfelden von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen mittels Pfefferspray angegriffen worden sein. Der flüchtige Tatverdächtige wird als ca. 30-jährig, mit dunkelbraunen Haaren zur Seite gekämmt beschrieben. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren