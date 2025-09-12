Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 11.09.2025, haben bislang unbekannte Täter im Freiburger Stadtgebiet - überwiegend im Stadtteil Herdern - die Luft aus den Reifen mehrerer geparkter Fahrzeuge abgelassen.

Nach derzeitigem Stand sind mindestens sieben Fälle bekannt. Die Täter ließen die Luft über die Ventile entweichen. Betroffen waren nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich SUVs. An den Windschutzscheiben der Fahrzeuge wurden Schriftstücke hinterlassen, die auf ein klimapolitisches Motiv hindeuten könnten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden. Weitere Geschädigte können sich ebenfalls dort oder über das Online-Anzeigeportal der Polizei melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell