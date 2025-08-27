Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrerin überschlug sich bei Überholmanöver

Schöneck (ots)

(lei) Weil sie offenbar bei unklarer Verkehrslage überholte, hat sich eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 3008 überschlagen und sich dabei verletzt.

Die junge Frau, so die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse, war gegen 10.35 Uhr mit ihrem grauen Dacia von Oberdorfelden in Richtung Schöneck-Kilianstädten unterwegs, als sie in einer Kurve ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte. Auf der Gegenfahrbahn kam ihr dann jedoch ein weiteres Fahrzeug entgegen, woraufhin sie auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über ihren Wagen, überschlug sich und kam abseits der Fahrbahn unmittelbar neben einer Bahnstrecke zum Liegen.

Die Fahrerin musste von der ebenfalls hinzugezogenen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Insassen der beiden anderen Fahrzeuge, mit denen es offensichtlich keine Berührung gab, blieben unverletzt.

Für die Abschleppung des Dacia, an dem laut Einschätzung der Beamten vermutlich Totalschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand, mussten sowohl die Bahnstrecke als auch die Landesstraße zeitweise gesperrt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Maintal zu melden (06181 4302-0).

