POL-OF: Termin-Erinnerung: Gemeinsame Codier-Aktion der Stadt Hanau und des Polizeireviers Hanau

(me) Gemeinsame Codier-Aktion der Stadt Hanau und dem Polizeirevier Hanau.

Wann? Dienstag, 2. September 2025

Wo? Foyer des Hanauer Rathauses

Die Stadtpolizei Hanau bittet um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06181 295-1900. Außerdem den Ausweis und den Eigentumsnachweis nicht vergessen!

Weitere Informationen zur Veranstaltung können der bereits am 22. August (veröffentlichen Pressemeldung entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6102349).

