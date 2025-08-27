POL-OF: Termin-Erinnerung: Gemeinsame Codier-Aktion der Stadt Hanau und des Polizeireviers Hanau
Stadt Hanau (ots)
(me) Gemeinsame Codier-Aktion der Stadt Hanau und dem Polizeirevier Hanau.
Wann? Dienstag, 2. September 2025
Wo? Foyer des Hanauer Rathauses
Die Stadtpolizei Hanau bittet um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06181 295-1900. Außerdem den Ausweis und den Eigentumsnachweis nicht vergessen!
Weitere Informationen zur Veranstaltung können der bereits am 22. August (veröffentlichen Pressemeldung entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6102349).
