Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorläufige Festnahme nach Polizeieinsatz in der Hauptstraße: Verdächtiger hatte offenen Haftbefehl

Maintal / Hochstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Spezialkräfte der Polizei nahmen am Mittwochvormittag einen 38 Jahre alten Mann in der Hauptstraße im Maintaler Ortsteil Hochstadt vorläufig fest. Hintergrund der polizeilichen Maßnahmen war ein durch das Amtsgericht Hanau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau erlassener Durchsuchungsbeschluss im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz. Die eingesetzten Spezialkräfte konnten den Tatverdächtigen widerstandlos festnehmen. Während des Polizeieinsatzes kam es zeitweise zu Straßensperrungen im Bereich der Hauptstraße.

Gegen den Mann lag zudem ein offener Haftbefehl einer anderen Staatsanwaltschaft vor, sodass dieser zur Dienststelle verbracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Durchsuchung der Wohnräume des Verdächtigen, dauern derzeit an.

