POL-OF: 20-Jähriger wird mit Pfefferspray attackiert; Wer hat den weißen Jeep gestohlen?; Sicherheit für Ihr Zuhause: Einbruchschutzberatung und mehr

1. Zügiges Eintreffen der Polizei führte zu vorläufiger Festnahme: 32-Jährige kam in Fachklinik - Hanau

(fg) Am Montagvormittag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass sich eine Person im Bereich der Bushaltestellen am Freiheitsplatz auffällig verhalte und zudem ein Teppichmesser mitführe. Kurz nach dem Anruf machten Streifenbesatzungen den 32-Jährigen gegen 11.15 Uhr im Bereich des Busbahnhofes ausfindig und nahmen diesen vorläufig fest. Der 32-Jährige soll zuvor mehrere Personen angepöbelt und in einem Imbisslokal in der Straße "Im Forum" den dortigen Mitarbeiter zur Herausgabe von Wasser aufgefordert haben; hierbei habe er ebenfalls das Messer mitgeführt. Der Mitarbeiter händigte ein Becher mit Wasser aus, woraufhin der Tatverdächtige die Räumlichkeiten verließ. Der 32-Jährige, bei dem im Zuge der vorläufigen Festnahme ein Cutter-Messer aufgefunden wurde, musste zunächst mit zur Wache und kam nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

2. Parkrempler am Kinzigbogen - Hanau

(me) Ein Autobesitzer wollte nur kurz zum Bäcker und stellte beim Wiederkommen einen frischen Schaden an seinem Kombi fest. Der Unfall ereignete sich am Montag, zwischen 17.35 Uhr und 17.50 Uhr auf dem Parkplatz des "Kinzigbogens". In dieser Zeit fuhr scheinbar jemand beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford Mondeo des Mannes. zu warten, fuhr der Verursacher jedoch einfach davon. Der Sachschaden wird aktuell auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hanau sucht nach Zeugen des Unfalls. Diese könne sich unter der Telefonnummer 06181 100-120 melden.

3. 20-Jähriger wird mit Pfefferspray attackiert - Hanau

(me) Ein Mann wurde am Montagabend von mehreren Personen mit Reizgas besprüht und musste fliehen. Nach bisherigen Ermittlungen lief der 20-Jährige gegen 22 Uhr auf der Leipziger Straße (70er-Hausnummern), als drei männliche Vermummte auf den Heranwachsenden zuliefen. Neben der Forderung von Bargeld besprühten ihn seine als schlank und etwa 20 Jahre alt beschriebenen Kontrahenten unvermittelt mit Pfefferspray. Um der Attacke zu entgehen, ließ der Besprühte seine Einkaufstasche zurück und flüchtete sich in ein nahegelegenes Geschäft. Die Widersacher nahmen die Einkaufstasche samt Inhalt an sich und entfernte sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen des Geschehens wenden sich bitte an die Kriminalpolizei (06181 100-123).

4. Wer hat den weißen Jeep gestohlen? - Hanau/ Großauheim

(cb) Wer hat den weißen Jeep gestohlen? Das fragen sich die Beamten der Kriminalpolizei in Hanau und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls, der sich am Montag zwischen 1.30 Uhr und 8.30 Uhr ereignete. Der Jeep Grand Cherokee war am Fahrbahnrand des Ingeborg-Bachmann-Weges, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt. Wie die Diebe die technischen Sicherungen des weißen Wagens überwanden ist ebenfalls Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht - Bruchköbel

(me) Zunächst eine Scheibe eingeworfen und im Anschluss daran Schubladen durchgewühlt. So geschehen in einer Firma, welche in der Eugen-Kaiser Straße (einstellige Hausnummern), ansässig ist. In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 5.50 Uhr, gelangten Unbekannte auf das Grundstück des Betriebs. Nachdem die Einbrecher sich zunächst eine Erhöhung gebaut hatten, zerstörten sie das Fenster auf der Rückseite des Unternehmens und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nachdem die Langfinger nach jetzigem Ermittlungsstand nicht fündig wurden, entfernten sich die Übeltäter wieder in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird derzeit auf etwa eintausend Euro beziffert. Zeugen, die etwas von dem Einbruch mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

6. Sicherheit für Ihr Zuhause: Einbruchschutzberatung - Schöneck

(kl) Unter dem Slogan "Schutz vor Wohnungseinbrüchen" stellt sich der Stabsbereich Prävention am Donnerstag, 4. September, den Fragen interessierter Bürgerinnen und Bürger. Die Experten der Kriminalprävention geben hilfreiche Tipps, wie man sein Zuhause besser schützen und sich sicherer fühlen kann. Die Beratung ist kostenlos. Die Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen haben ihren Infostand am REWE-Markt Uferstraße 1-5 in Schöneck aufgestellt und beantworten Fragen von 10 bis 11.30 Uhr.

