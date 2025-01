Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/Einbruch in Bäckerei

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter sind in den Verkaufsraum einer Bäckerei eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag (30.01.25) und 5.05 Uhr am Freitag (31.01.25) kam es zu dem Einbruch in die K+K Bäckerei in Südkirchen an der Oberstraße. Augenscheinlich sind Zigaretten und Bargeld entwendet worden.

Die Polizei Lüdinghausen bittet um Hinweise unter 02591-7930.

