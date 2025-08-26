POL-OF: Erstmeldung: Kampfmittelfund in Gewerbegebiet
Erlensee (ots)
(lei) Auf einer Baustelle im Gewerbegebiet "Fliegerhorst" bei Erlensee wurde heute Morgen der Blindgänger einer 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe entdeckt. Die Bombe wird aktuell von Experten des Kampfmittelräumdienstes begutachtet.
Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich rund um den Fundort in einem Radius von 300 Metern vorsorglich abgesperrt. Eine Räumung des betroffenen Bereichs läuft derzeit an. Kräfte des Ordnungsamtes und der Landespolizei sind hierzu bereits vor Ort.
Passanten und insbesondere Fahrzeuge des Zuliefererverkehrs werden gebeten, den Gefahrenbereich zu meiden. Eine zeitnahe Entschärfung ist vorgesehen.
Eine Hessenwarn-Meldung wurde parallel veröffentlicht.
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell