Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erstmeldung: Kampfmittelfund in Gewerbegebiet

Erlensee (ots)

(lei) Auf einer Baustelle im Gewerbegebiet "Fliegerhorst" bei Erlensee wurde heute Morgen der Blindgänger einer 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe entdeckt. Die Bombe wird aktuell von Experten des Kampfmittelräumdienstes begutachtet.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich rund um den Fundort in einem Radius von 300 Metern vorsorglich abgesperrt. Eine Räumung des betroffenen Bereichs läuft derzeit an. Kräfte des Ordnungsamtes und der Landespolizei sind hierzu bereits vor Ort.

Passanten und insbesondere Fahrzeuge des Zuliefererverkehrs werden gebeten, den Gefahrenbereich zu meiden. Eine zeitnahe Entschärfung ist vorgesehen.

Eine Hessenwarn-Meldung wurde parallel veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

