POL-OF: "Blitz for Kids": Geschwindigkeitskontrollen für die Sicherheit auf dem Schulweg

Hanau (ots)

(lei) Die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern stand am Montag im Fokus der Hanauer Polizei. Zusammen mit Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz führten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers im Rahmen der Aktion "Blitz for Kids" über den Tag verteilt Geschwindigkeitskontrollen an zwei Schulen im Stadtgebiet durch. Die Kontrollstellen befanden sich vormittags in der Straße "In den Argonnerwiesen" (50er-Zone) sowie in einem Temp-30-Bereich im "Alten Rückinger Weg" am Nachmittag. An beiden Standorten wurden Fahrzeuge mit einem mobilen Blitzgerät überwacht, um zu überprüfen, ob die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden. Auch auf die sogenannten Elterntaxis richteten die Uniformierten ihren Blick, da sie oftmals zu gefährlichen Situationen vor Schulen führen.

Die Ordnungshüter erhielten während der Vormittagskontrolle sogar Unterstützung von Schülern der Paul-Gerhardt-Schule. Je nach Fahrverhalten der angehaltenen Verkehrsteilnehmer übergab eine Schülerin oder ein Schüler entweder eine "grüne Karte" oder die "gelbe Karte". Die "grüne Karte" erhielten diejenigen, die sich an die vorgegebene Geschwindigkeit gehalten hatten, während an die zu flotten Fahrzeug-Lenker "gelbe Karten" ausgehändigt wurden.

Das Ziel der seit vielen Jahren in mehreren Bundesländern etablierten Verkehrssicherheitsinitiative "Blitz for Kids" ist es, die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer für die besonderen Gefahrenzonen rund um Schulen zu schärfen und dadurch Unfälle mit Kindern zu vermeiden. Gerade zu Schulbeginn wird verstärkt darauf geachtet, dass Eltern, Schüler und alle Verkehrsteilnehmer verantwortungsvoll unterwegs sind.

Polizeioberkommissar Thorsten Zimmermann, Leiter der Kontrollstelle, erklärte: "Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet - gerade in Schulnähe und da kann jeder Meter zu schnell eine Gefahr bedeuten. Mit den heutigen Kontrollen wollen wir die Verkehrsteilnehmer daran erinnern, besonders vorsichtig und langsam zu fahren. Nur so können wir gemeinsam dafür sorgen, dass unsere kleinen Verkehrsteilnehmer sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen."

Die Bilanz des Tages: 90 kontrollierte Fahrzeuge und 32 geahndete Geschwindigkeitsverstöße, davon 25 im Verwarnungsgeld- und sieben im Bußgeldbereich. Der gravierendste Verstoß war ein Autofahrer, der im "Alten Rückinger Weg" mit 55 km/h unterwegs war. Weitere Kontrollen sind vorgesehen.

