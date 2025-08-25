POL-OF: Zeugen zur Geschehensaufklärung gesucht: 74-Jähriger ohne Erinnerung nach Fahrradunfall
Offenbach (ots)
(lei) Nach einem Unfall in der Innenstadt, bei dem sich ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer vergangene Woche schwer verletzt hatte, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen zum Geschehenshergang. Zugetragen hatte sich der Vorfall bereits am Dienstagnachmittag (19. August) im Bereich Bleichstraße, Ecke Wilhelmsplatz. Dort war der Senior nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem blauen Pedelec gegen 15.40 Uhr wohl zu Fall gekommen, wobei er sich Kopfverletzungen zuzog, die im Krankenhaus kurzzeitig auch intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Da der Mann bis dato keine Erinnerung an das Ereignis hat, bitten die Ermittler nun diejenigen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.
