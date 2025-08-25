PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen zur Geschehensaufklärung gesucht: 74-Jähriger ohne Erinnerung nach Fahrradunfall

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem Unfall in der Innenstadt, bei dem sich ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer vergangene Woche schwer verletzt hatte, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen zum Geschehenshergang. Zugetragen hatte sich der Vorfall bereits am Dienstagnachmittag (19. August) im Bereich Bleichstraße, Ecke Wilhelmsplatz. Dort war der Senior nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem blauen Pedelec gegen 15.40 Uhr wohl zu Fall gekommen, wobei er sich Kopfverletzungen zuzog, die im Krankenhaus kurzzeitig auch intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Da der Mann bis dato keine Erinnerung an das Ereignis hat, bitten die Ermittler nun diejenigen, die dazu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

