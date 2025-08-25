Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dunkles Auto flüchtete: 26-Jähriger leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Autobahn 66 / Schlüchtern (ots)

(lei) Einen anderen Autofahrer verbotswidrig rechts überholt und kurz vor diesem eingeschert: Diese Situation trug sich nach Angaben eines Mercedes-Fahrers am Sonntagabend auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern zu. Der 26-Jährige war gegen 21.30 Uhr in Richtung Fulda unterwegs, als ihm ein bislang unbekanntes, dunkles Auto mit dieser Fahrweise auffiel. Da der Unbekannte direkt vor dem 26-Jährigen wieder einscherte, sei dieser - um einen Zusammenstoß zu verhindern - ausgewichen und mit der Mittelleitplanke kollidiert, wodurch er sich leicht verletzte und ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Der Verursacher, mit dem es keine Berührung gab, fuhr derweil einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden (06181 9010-0).

