PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dunkles Auto flüchtete: 26-Jähriger leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Autobahn 66 / Schlüchtern (ots)

(lei) Einen anderen Autofahrer verbotswidrig rechts überholt und kurz vor diesem eingeschert: Diese Situation trug sich nach Angaben eines Mercedes-Fahrers am Sonntagabend auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern zu. Der 26-Jährige war gegen 21.30 Uhr in Richtung Fulda unterwegs, als ihm ein bislang unbekanntes, dunkles Auto mit dieser Fahrweise auffiel. Da der Unbekannte direkt vor dem 26-Jährigen wieder einscherte, sei dieser - um einen Zusammenstoß zu verhindern - ausgewichen und mit der Mittelleitplanke kollidiert, wodurch er sich leicht verletzte und ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Der Verursacher, mit dem es keine Berührung gab, fuhr derweil einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden (06181 9010-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 06:18

    POL-OF: Motorradfahrer und Sozia bei Kollision mit Auto schwer verletzt

    Seligenstadt (ots) - (lei) Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer und seine 36-jährige Sozia sind am Samstagvormittag bei einer Kollision mit einem Auto auf der Landesstraße 3121 schwer verletzt worden. Der 43-Jährige waren gegen 11.35 Uhr an der Anschlussstelle Seligenstadt unterwegs, als er und seine Mitfahrerin offenbar von einem entgegenkommenden Golf-Fahrer, der ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:25

    POL-OF: Schlafender Hausbewohner wird von Einbrecher überrascht

    Schlüchtern (ots) - Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schloßstraße (zweistellige Hausnummern) ein, indem der Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte. Nachdem er das Haus durchwühlt hatte, traf er im Schlafzimmer auf den dort schlafenden 40- jährigen Bewohner. Dieser wachte direkt auf, woraufhin der vermeintliche ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:38

    POL-OF: Ford Transit ausgebrannt - Obertshausen / Hausen

    Obertshausen (ots) - Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.30 Uhr, einen brennenden Kleintransporter auf der Bundesstraße 448. Das Fahrzeug stand auf dem Seitenstreifen kurz hinter dem Tannenmühlkreisel. Durch die hinzukommende Feuerwehr konnte der in Vollbrand stehende Ford Transit zeitnah gelöscht werden. Der Wagen brannte aber komplett aus, wodurch ein Sachschaden von etwa 35.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren