Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schlafender Hausbewohner wird von Einbrecher überrascht

Schlüchtern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schloßstraße (zweistellige Hausnummern) ein, indem der Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte. Nachdem er das Haus durchwühlt hatte, traf er im Schlafzimmer auf den dort schlafenden 40- jährigen Bewohner. Dieser wachte direkt auf, woraufhin der vermeintliche Einbrecher sofort die Flucht ergriff und das Haus verließ. Der Hauseigentümer nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Eindringling jedoch außerhalb des Hauses aus den Augen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach am Main, 24.08.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

